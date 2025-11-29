Eine dieser Brücken ist die Mintarder Ruhrtalbrücke. Mit 1,8 Kilometern ist sie die längste Stahlbrücke Deutschlands und verbindet Düsseldorf mit Essen.

Ihr Traglastindex: fünf, der schlechteste Wert. Der Schwerverkehr wurde deshalb schon eingeschränkt und die Brücke verstärkt.

Bereits vor 20 Jahren wurde die Brücke saniert. „Ich kenne die Brücke ganz gut, ich habe sie mal für Lkw gesperrt“, erinnert sich Brücken-Experte Martin Mertens. Er war damals bei der Straßenbauverwaltung in NRW für die Standsicherheit verantwortlich. „Durch den Bau bin ich schon durchgekrochen.“

Jetzt hilft nur noch ein Neubau. Der ist geplant, vor 2030 wird damit aber nicht begonnen.